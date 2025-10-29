SOCAR, M-Gas и муниципалитет Русе открыли второй объект гибридной газификации в Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Муниципалитет болгарского города Русе, компания M-Gas и Государственная нефтяная компания АзербайджанА (SOCAR) открыли второй объект в рамках проекта гибридной газификации, сообщает в среду Trend со ссылкой на M-Gas.

Детский сад «Пролет», расположенный в селе Червена Вода муниципалитета Русе, теперь отапливается экологически чистым природным газом.

20 октября 2025 года объект был официально открыт после успешного перехода на использование природного газа.

«Этот важный шаг стал вторым этапом долгосрочного проекта Hybrid Gasification of Public Buildings Project и стал возможным благодаря пожертвованию компании M-Gas EOOD и отличному партнёрству с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и муниципалитетом Русе. Инициатива демонстрирует приверженность повышению энергоэффективности и защите окружающей среды в районах, не подключённых к газотранспортной сети», - говорится в сообщении компании.

Проект газификации детского сада «Пролет» реализован при финансовой поддержке M-Gas в размере 88 000 левов. Основная цель проекта — повышение энергоэффективности здания и сокращение вредных выбросов на 30% за счёт замены отопления на дизельном топливе на более экологичный природный газ. Почти 50-летняя система отопления детского сада (1977 года) была полностью заменена на современную, высокоэффективную.

Благодаря модернизации M-Gas и её партнёры обеспечили снижение затрат на отопление на 50% и повышение комфорта для 180 детей и сотрудников учреждения. Инвестиции охватывают полный цикл проектирования и строительства установки для сжатого природного газа (CNG), новой системы отопления, включая современную котельную с двумя высокоэффективными конденсационными газовыми котлами. Установленная система дистанционного управления котлами позволит достичь дополнительных 20% экономии природного газа.