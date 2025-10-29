Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан прогрессивной страной - председатель Сената Пакистана

БАКУ/Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были сформированы конституционный строй, национальное единство, идентичность и лояльность, а страна признана в мире как прогрессивное государство.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Сената Пакистана Сайед Юсуф Раза Гилани в ходе выступления на международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что объявление 2025 года в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета» демонстрирует приверженность страны национальным ценностям.

Гилани подчеркнул, что суверенитет всегда определял судьбу народов и обеспечивал их свободу.

