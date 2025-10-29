БАКУ/Trend/ - За последние годы Азербайджан добился определенных успехов в области цифровой трансформации и электронного управления.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов на информационной сессии для представителей СМИ, состоявшейся в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) Международного союза электросвязи (ITU) в Баку.

По его словам, рост экосистемы стартапов, заметные изменения в деятельности технопарков, переход к цифровому правительству, укрепление инфраструктуры и цифровизация государственных услуг способствовали прогрессу Азербайджана в соответствующих рейтингах:

«Например, Азербайджан впервые добился высоких результатов в Индексе развития электронного правительства ООН. В стране отмечен рост на 21% показателей в сфере онлайн-госуслуг и телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, Азербайджан поднялся на 10 позиций в Индексе развития электронного правительства, увеличившись за год на 28%. Сегодня развитие ненефтяного сектора имеет стратегическое значение для Азербайджана. Роль ИКТ в развитии этой сферы возрастает с каждым днем. В январе-сентябре 2025 года доходы Азербайджана от информационно-коммуникационного сектора выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 2,7 млрд манатов», — добавил советник министра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!