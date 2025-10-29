Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сопредседатели межправкомиссии Азербайджана и Беларуси ознакомились с Агдамским промышленным парком (ФОТО)

Общество Материалы 29 октября 2025 18:11 (UTC +04:00)
Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с сопредседателями Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь - заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым и заместителем премьер-министра Натальей Петкевич, ознакомилась с инфраструктурой и деятельностью предприятий-резидентов Агдамского промышленного парка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Отмечалось, что гостям была предоставлена ​​подробная информация о созданной в промышленном парке инфраструктуре, механизмах поддержки резидентов, логистических возможностях, а также о действующих и планируемых к запуску производственных площадках.

Стороны обсудили перспективы промышленного сотрудничества и создания совместных предприятий.

