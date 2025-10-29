Экспорт углеводородов и новые источники энергии помогут диверсифицировать экономику Азербайджана - АБР

БАКУ /Trend/ - Экспорт углеводородов, развитие геотермальной энергии и критически важных минералов могут стать ключевыми направлениями для диверсификации экономики Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По ее словам, экспорт углеводородов остается важным источником экспортной выручки, но не должен быть единственным направлением экономического роста. Она подчеркнула необходимость справедливого энергетического перехода, который учитывает интересы экономики и социальные последствия.

Дуррани-Джамал также отметила перспективу развития геотермальной энергетики и добычи критически важных минералов, которые могут способствовать диверсификации экономики как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах.

