Председатель Сената Румынии предложил создать совместную парламентскую группу по сотрудничеству с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Румыния начала внедрять азербайджанскую модель ASAN Xidmət.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Сената Румынии Мирча Абрудеан в ходе выступления на международной парламентской конференции «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он предложил расширить сотрудничество между комитетами парламентов двух стран:

«Модель ASAN Xidmət Азербайджана в области цифровизации уже внедряется в нашей стране. Мы также можем создать совместную парламентскую группу для укрепления сотрудничества в области цифровых удостоверений личности, государственных закупок и кибербезопасности».

М.Абрудеан также предложил проводить ежегодные заседания комитетов парламентов Азербайджана и Румынии по вопросам транспорта и энергетики, подчеркнув, что прозрачность будет способствовать дальнейшему росту инвестиций.

"Стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам всех", - заключил он.

