Конституция Азербайджана создала прочную основу для устойчивого развития страны – Файзали Идизода

БАКУ /Trend/ - Конституция Азербайджана создала прочную основу для устойчивого развития и внутренней стабильности в стране.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана Файзали Идизода в своем выступлении на международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что дружба, равенство и взаимное уважение между народами являются одними из основных принципов Конституции Азербайджана.

«Конституция является главным гарантом устойчивого развития государства и общества, а также внутренней стабильности. Защита государства в условиях международной нестабильности возможна лишь в результате единства общества и уважения конституционных ценностей», — отметил Ф.Идизода.

