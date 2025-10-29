Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку сохранят 73 исторических памятника и более 50 зданий на территории "Советской"

Общество Материалы 29 октября 2025 16:32 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - На территории Баку, известной в народе как "Советская", зарегистрированы 73 историко-архитектурных памятника, включенные в государственный реестр.

Как передает Trend, об этом сегодня журналистам сообщил заведующий отделом аппарата Исполнительной власти города Баку Рашид Агаев, комментируя проводимые на данной территории работы по сносу зданий.

Он отметил, что планируется также сохранить 54 исторических здания, не входящих в реестр, но представляющих эстетическую ценность.

Новость обновляется

