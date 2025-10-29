В Баку сохранят 73 исторических памятника и более 50 зданий на территории "Советской"

БАКУ /Trend/ - На территории Баку, известной в народе как "Советская", зарегистрированы 73 историко-архитектурных памятника, включенные в государственный реестр.

Как передает Trend, об этом сегодня журналистам сообщил заведующий отделом аппарата Исполнительной власти города Баку Рашид Агаев, комментируя проводимые на данной территории работы по сносу зданий.

Он отметил, что планируется также сохранить 54 исторических здания, не входящих в реестр, но представляющих эстетическую ценность.

