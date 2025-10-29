Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана наделено новыми полномочиями

29 октября 2025
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики № 262-VIIQ от 30 сентября 2025 года "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики определено уполномоченным национальным органом, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 «Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики № 262-VIIQ от 30 сентября 2025 года "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить в Секретариат Конвенции соответствующее уведомление о назначении компетентного национального органа, предусмотренного пунктом 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения.

