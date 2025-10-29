Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Представлен проект 2-го и 3-го жилых комплексов в Джебраиле (ФОТО)

29 октября 2025
Представлен проект 2-го и 3-го жилых комплексов в Джебраиле (ФОТО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев поделился проектом 2-го и 3-го жилых комплексов, которые будут построены в городе Джебраил.

Как сообщает Trend, в информации отмечено, что комплексы, фундамент которых был заложен 28 октября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, разработаны Бакинским государственным проектным институтом, действующим при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Согласно проекту, оба комплекса будут построены на территории площадью более 10 гектаров и включат около 50 зданий в 5, 6 и 7 этажей. Здания, оснащенные необходимой социальной инфраструктурой, будут включать 1361 квартиру - от однокомнатных до пятикомнатных.

