Заместители премьер-министров Азербайджана и Беларуси осмотрели строящийся в городе Агдам второй жилой комплекс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым с азербайджанской стороны и заместителем премьер-министра Натальей Петкевич с белорусской стороны осмотрели строящийся в городе Агдам второй жилой комплекс.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что общая площадь комплекса, возводимого на центральной улице Агдама в соответствии с утвержденным Генеральным планом города, составляет около 14 гектаров.

В рамках проекта строится 1268 многоквартирных зданий. Большая часть территории комплекса будет отведена под зеленую зону. Наряду с современными подходами, в архитектурном решении зданий используются элементы национальных орнаментов. Проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры для комфорта жителей.

В ходе осмотра гостям была предоставлена ​​подробная информация о ходе работ, поэтапном графике реализации и основных особенностях городской среды, которая будет сформирована после ввода комплекса в эксплуатацию.

