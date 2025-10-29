БАКУ/ Trend/ - Азербайджан, Казахстан и Узбекистан активно работают над интеграцией своих энергосистем.

Как сообщает в среду Trend, oб этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

"Все упомянутые страны активно работают над интеграцией своих энергосистем. Стоит учитывать регулирование напряжения и управление частотой в Узбекистане и Казахстане, которое имеет различные аспекты", - отметил он.

По словам Дж.Абдуллаева, Азербайджан продолжает интеграцию энергосистем в регионе при преодолении технических и экономических вызовов.

"Это экономические условия, требующие более широкого внимания и вовлечения. Большая часть проекта реализуется за счёт проектного финансирования", - сказал он.

