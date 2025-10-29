Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 29 октября 2025 15:36 (UTC +04:00)
Азербайджан добился больших успехов под руководством Президента Ильхама Алиева - казахстанский депутат

БАКУ/Trend/ - Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился больших успехов и одержал выдающиеся победы.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат парламента Казахстана Айдос Сарим в ходе выступления на международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что за последние 30 лет в конституции обеих стран вносились изменения:

«Это означает, что Конституция — живой документ. Она всегда выражает волю народа и должна быть не просто документом с громким названием, а основным законом, служащим интересам всего народа».

