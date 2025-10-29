Устойчивое развитие Азербайджана отражает крепкие связи между государством и народом – спикер парламента ОАЭ

БАКУ/Trend/ - Развитие, наблюдаемое в Азербайджане, носит устойчивый характер и отражает высокий уровень взаимоотношений между государством и народом.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш в ходе своего выступления на международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что отношения между ОАЭ и Азербайджаном строятся на взаимном уважении.

«Взаимные визиты положили начало новому этапу в отношениях. Благодаря этому реализуется сотрудничество в таких современных и стратегических областях, как «зеленая экономика», энергетика, искусственный интеллект», – отметил официальный представитель ОАЭ.

