Азербайджан и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере страхования

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимного сотрудничества в сфере страхования.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети X.

«Были рады встретить в Центральном Банке делегацию во главе с председателем Агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсионных программ Турции господином Давутом Ментешем. В ходе встречи мы обсудили текущее состояние сотрудничества между учреждениями и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече мы подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в страховом секторе обеих стран. Этот Меморандум будет способствовать развитию сотрудничества и обмену информацией между учреждениями в области регулирования и надзора в страховом секторе.

Уверены, что меморандум внесет значительный вклад в углубление интеграции финансовых систем двух братских стран, а также в устойчивое развитие страхового сектора на региональном уровне», — отмечается в публикации.

