Джейхун Байрамов провел обмен мнениями со спецпредставителем Омана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Султанат Оман встретился со специальным представителем Султаната Сейидом Асадом бин Таригом Аль Саидом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Оманом как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Была подчеркнута решающая роль визитов на высоком уровне в деле повышения двусторонних отношений до нового уровня и дальнейшей активизации политического и экономического сотрудничества между нашими странами. Выражена уверенность в том, что открытие посольства нашей страны в Омане придаст новый импульс сотрудничеству.

Отметив решающую роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних отношений, министр подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит создание в 2025 году групп дружбы парламентами наших стран.

Министр Джейхун Байрамов коснулся важности проведения Азербайджаном следующего саммита Организации исламского сотрудничества и 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которые состоятся в Баку в 2026 году, и заявил, что эти мероприятия откроют новые возможности для сотрудничества в деле продвижения диалога, солидарности и принципов устойчивого развития.

В ходе встречи были обсуждены и другие двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, а также ситуация в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!