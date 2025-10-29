Президент Ильхам Алиев назначил председателей и заместителей председателя ряда судов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Назначены председатели и заместители председателей ряда судов.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

"Принимая во внимание предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,

по судам апелляционной инстанции:

1.1. Назначить Аладдина Тофиг оглу Меджидова заместителем председателя Шекинского апелляционного суда;

1.2. Освободить Самира Фирдуси оглу Гасанова от должности председателя Административной коллегии Ширванского апелляционного суда и назначить его заместителем председателя данного суда;

1.3. Назначить Захида Тахир оглу Мамедова председателем Коммерческой коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

1.4. Назначить Хагани Гаджи оглу Самедова председателем Уголовной коллегии Шекинского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям:

1.5. Освободить Гусейна Инандж оглу Гусейнли от должности судьи Хазарского районного суда города Баку и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.6. Освободить Нигяр Арзу гызы Иманову от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку и назначить ее судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.7. Освободить Бабека Акбер оглу Панахова от должности судьи Насиминского районного суда города Баку и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

по военным судам:

1.8. Назначить Фармана Мамед оглу Аббасова судьей и председателем Тертерского военного суда;

по административным судам:

1.9. Освободить Рашада Мовсум оглу Нуриева от должности судьи Агджабединского районного суда и назначить его судьей Ширванского административного суда;

по коммерческим судам:

1.10. Освободить Илькина Али оглу Алиева от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить его судьей Бакинского коммерческого суда;

1.11. Освободить Фарида Эльдар оглу Хатамзаде от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить его судьей Бакинского коммерческого суда;

по районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:

1.12. Освободить Ильхама Садет оглу Ибрагимова от должности судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики и назначить его судьей и председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;

по районным судам города Баку:

1.13. Освободить Фуада Алескер оглу Гусейнова от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначить его судьей Ясамальского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам:

1.14. Назначить Ильгара Видаят оглу Гусейнова председателем Исмаиллинского районного суда;

1.15. Освободить Эмина Ильхам оглу Мамедли от должности судьи Хазарского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Огузского районного суда;

1.16. Назначить Замана Шакир оглу Иманова заместителем председателя Гянджинского городского суда.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.