Назван объем кредитных вложений по Карабахскому экономическом региону

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября объем кредитов в Карабахском экономическом регионе составил 519,882 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 3,2 млн манатов, или на 0,6% больше показателя предыдущего месяца и на 46,8 млн манатов, или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период средняя процентная ставка по кредитам в регионе составила 19,66%.

518,810 млн манатов кредитов в регионе были выданы в национальной валюте, а 1,072 млн манатов — в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

При этом по состоянию на 1 октября текущего года объём кредитных вложений в Восточно-Зангезурский экономический район увеличился на 1,4 млн манатов или 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 22,306 млн манатов.

Средняя процентная ставка по данному показателю за отчетный период составила 14,15%.

За указанный период 13,446 млн манатов кредитов, вложенных в регион, были размещены в национальной валюте, а 8,860 млн манатов – в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2025 года объём кредитных вложений во все регионы Азербайджана составил 29,276 млрд манатов. Этот показатель на 571,4 млн манатов или на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,570 млрд манатов или на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.