Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

На производственных участках "Азнефти" усилены меры безопасности в связи с непогодой

Экономика Материалы 29 октября 2025 19:25 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с изменением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой в стране, на производственных участках производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR усилены меры безопасности.

Как сообщили Trend в «Азнефти», на участках ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры в рамках норм охраны труда.

По всем участкам предоставляется соответствующая информация, ведется мониторинг текущей ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости