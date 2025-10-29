На производственных участках "Азнефти" усилены меры безопасности в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - В связи с изменением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой в стране, на производственных участках производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR усилены меры безопасности.

Как сообщили Trend в «Азнефти», на участках ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры в рамках норм охраны труда.

По всем участкам предоставляется соответствующая информация, ведется мониторинг текущей ситуации.

