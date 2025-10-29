Творческое наследие во времени - в Баку представили проект "Время классической музыки" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках фестиваля "Узеир Гаджибейли - 140" состоялись презентация проекта "Время классической музыки" и концерт, посвященный юбилею выдающихся азербайджанских композиторов У.Гаджибейли и М.Магомаева, сообщает Trend Life.

Мероприятие открылось торжественным исполнением Гимна Азербайджана, представленным хором Храма Святого Архангела Михаила под управлением заслуженного деятеля Объединенного хорового движения Кристины Эфендиевой.

Художественный руководитель проекта - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала о главной цели проекта – сделать национальное и мировое академическое музыкальное искусство доступнее и понятнее современной азербайджанской молодёжи.

Во время праздничного мероприятия зрители узнали интересные факты о творчестве выдающихся азербайджанских композиторов, представленные студентами историко-теоретического факультета БМА: Жалей Гулиевой, Пакизой Мустафазаде, Аминаханум Мамедовой, Айшен Рафизаде, Рагимаханум Гурбановой, Дурнисой Гусейновой, Сямой Мустафаевой, Айдан Нагиевой, Нигяр Набили, Нубар Агамамедовой, Адилей Мамедли, Рагимой Гамидовой и выпускницей БМА Ляман Гуламовой.

Каждый рассказ сопровождался исполнением любимых произведений великих композиторов. Концертная программа прозвучала в исполнении лауреатов международных конкурсов: солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, артистов Государственной хоровой капеллы Камиллы Имановой и Эльяра Алиева; концертмейстеров: Диляры Керимовой, Севиндж Керимовой, Рены Закиевой и Ларисы Заирбековой; учеников ССМШ им.Бюльбюля: Фатимы Фараджевой, Али Фараджева и Тунджая Ашрафлы, студентов БМА: Хидаята Садыгбейли, Айлы Гасановой, Ляман Исмаиловой, Ульвии Мустафазаде, а также хора Храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой.

Мероприятие завершилось овациями публики.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!