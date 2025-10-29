Названа примерная дата завершения подготовки проектно-сметной документации по Карабахскому оросительному каналу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В онлайн-формате состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации реконструкции Карабахского оросительного канала, созданной соответствующим приказом председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заура Микаилова.

Как сообщила Trend Государственная служба по надзору за использованием и охраной водных ресурсов, выступивший на заседании руководитель рабочей группы Рафиг Асланов отметил, что за счет увеличения расхода воды по Карабахскому оросительному каналу со 113 м³/сек до 135 м³/сек, а также реконструкции земляного канала с бетонной облицовкой площадь орошаемых земель увеличится со 115 тысяч га до 166 тысяч га, а изменение трассы канала после 106-го км будет способствовать улучшению водоснабжения около 20 тысяч га площадей, орошаемых каналом «Ени Хангызы» в Бейлаганском и Агджабединском районах.

Затем была представлена ​​презентация текущего состояния технико-экономического обоснования и проектной документации по реконструкции Карабахского оросительного канала, подготовленных совместно проектным институтом при ADSEA и специалистами компаний PROYAPI и TEMELSU, участвующих в проекте.

В ходе презентации членам Рабочей группы была представлена ​​подробная информация о текущем состоянии проекта и планируемых мерах по его реализации.

В ходе встречи представители соответствующих центральных органов исполнительной власти, входящих в состав рабочей группы, а также городских и районных исполнительных органов власти административных территорий, по территории которых проходит канал, высказали свои мнения и предложения, отметив, что проект был подготовлен своевременно и профессионально.

В заключение руководитель рабочей группы отметил, что подготовка проектно-сметной документации Карабахского оросительного канала будет завершена в первой половине 2026 года. В результате реализации проекта и начала строительных работ, помимо улучшения водоснабжения в районах, обслуживаемых каналом, будет оказано положительное влияние на экологическую и мелиоративную обстановку прилегающих территорий.

Следует отметить, что проект реконструкции Карабахского оросительного канала реализуется на основании Указа Президента Азербайджанской Республики № 85 от 15 апреля 2024 года «О мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала».

