Посольство Азербайджана принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан страны в Черногории

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджанской Республики в Республике Сербия и дипломатическое представительство в Монтенегро внимательно отслеживают информацию касательно беспорядков, произошедших в столице Монтенегро, Подгорице, в результате которых были задержаны граждане Турции и один гражданин Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Сербии.

«Наше посольство и дипломатическое представительство принимают необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, проживающих и работающих в Монтенегро, а также для защиты их прав и законных интересов. В связи с задержанием одного из наших граждан ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Монтенегро, и этот вопрос находится на контроле по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

Посольство, обратившись к гражданам Азербайджана, проживающим и находящимся на территории Монтенегро, рекомендовало им воздерживаться от участия в каких-либо массовых акциях, строго соблюдать требования местного законодательства и при необходимости незамедлительно обращаться в посольство или дипломатическое представительство страны.

