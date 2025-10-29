Назван объем транзакций по системам быстрых денежных переводов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября в банки Азербайджана посредством 255,8 тыс. транзакций по системам быстрых денежных переводов поступило 152,9 млн манатов средств.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 5 тыс. или 1,9% меньше по количеству транзакций, чем за аналогичный период прошлого года, и на 22,5 млн манатов или 17,2% больше по объему средств.

В то же время, по состоянию на 1 октября, в Азербайджане посредством систем быстрых денежных переводов было переведено 43,2 млн манатов средств в рамках 65,2 тыс. транзакций. Это на 25,5 тыс. или 28,1% меньше по количеству проведенных транзакций, чем за аналогичный период 2024 года, и на 3,7 млн ​​манатов или 7,9% меньше по объему денежных средств.