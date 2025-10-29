Цифровая библиотека в регионах: в Барде прошел тренинг для библиотекарей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Ветер культуры", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (МЕМİМ) министерства культуры Азербайджана при поддержке Карабахского регионального управления культуры, в Доме культуры Бардинского района состоялся тренинг на тему "Услуги цифровой библиотеки".

Целью тренинга, проведённого совместно с Национальной библиотекой Азербайджана, является ускорение внедрения современных методов в библиотечную сферу, повышение уровня профессионализма сотрудников, сообщили Trend Life в пресс-службе МЕМİМ.

Тренинг, в котором приняли участие сотрудники библиотек Бардинского и близлежащих районов, был проведен Вюсалей Шукюровой, главным библиотекарем отдела электронной библиотеки Национальной библиотеки Азербайджана.

Выступившие в начале мероприятия заведующий сектором по работе с учреждениями культуры Карабахского регионального управления культуры Ахлият Алиев и заведующая отделом МЕМİМ, заслуженный деятель культуры Лала Керимова подчеркнули важность цифровизации для современных библиотек. Было отмечено, что современные подходы, применяемые в этой области, создают условия для быстрого обслуживания читателей, а также более широкого использования библиотечных ресурсов.

В ходе тренинга В.Шукюрова рассказала о нововведениях, применяемых в сфере обслуживания в Национальной библиотеке. Она рассказала о преимуществах цифровой системы и ответила на вопросы библиотекарей.

Тренинг, проходивший в интерактивном формате, вызвал большой интерес у участников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

