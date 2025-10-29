БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Как сообщает Trend, конференция посвящена теме «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире».

Участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, защите суверенитета и национальной независимости государств.

В мероприятии принимают участие парламентские делегации из более чем 20 стран, а также представители 5 международных организаций.

