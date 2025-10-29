Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Заместители премьер-министров Азербайджана и Беларуси посетили село Гызыл Кенгерли Агдамского района (ФОТО)

Общество Материалы 29 октября 2025 14:43 (UTC +04:00)
Заместители премьер-министров Азербайджана и Беларуси посетили село Гызыл Кенгерли Агдамского района (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Делегация совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь во главе с сопредседателем с азербайджанской стороны - заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым, и сопредседателем с белорусской стороны - заместителем премьер-министра Натальей Петкевич, посетила село Гызыл Кенгерли в Агдамском районе. Вице-премьеры были проинформированы о планируемом к созданию в селе агрогородке.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что агрогородок будет создан при участии белорусских специалистов. Проект окажет значительное влияние на комплексное развитие населенных пунктов в Агдамском районе, возрождение сельских территорий и на экономику региона.

Добавим, что документы, подписанные между Азербайджаном и Беларусью 3 октября 2024 года, предусматривают развитие сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектирование агрогородка в селе Гызыл Кенгерли этого района.

