Азербайджан ожидает завершения ТЭО интерконнектора в Европу до конца года - Джавид Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает завершения технико-экономического обоснования (ТЭО) крупного проекта энергетического интерконнектора, который свяжет Каспийское море, Грузию, Румынию и Венгрию, до конца текущего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

Он отметил, что проект является стратегическим направлением в развитии "зеленой" энергетики и региональной интеграции, создавая основу для экспорта возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу.

“Технико-экономическое обоснование находится на завершающей стадии, и первые результаты позволяют с оптимизмом смотреть на реализацию этого проекта. Мы планируем представить предложения по переходу к следующему этапу после завершения года”, - заявил Дж.Абдуллаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!