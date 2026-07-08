БАКУ /Trend/ - Назван объем НДС, возвращенного в Азербайджане при покупке недвижимости, за январь–июнь 2026 года.

Как сообщает Государственная налоговая служба при министерстве экономики, в январе-июне текущего года в Азербайджане гражданам возвращено более 17 миллионов манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения.

"В Азербайджане успешно продолжается реализация проекта "ƏDV geri al", предусматривающего возврат физическим лицам части НДС, уплаченного при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, осуществляющих строительство зданий на территории страны", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в январе-июне 2026 года объем НДС, возвращенного уполномоченными банками при безналичном приобретении жилой и нежилой недвижимости, составил 17 миллиона 50,4 тысячи манатов.

Следует отметить, что механизм "ƏDV geri al" в Азербайджане в последние годы выступает в качестве важного инструмента для расширения прав потребителей и стимулирования прозрачного финансового оборота.

Возврат части уплаченного НДС позволяет снизить финансовую нагрузку на покупателей недвижимости и одновременно способствует выводу операций из теневого сектора экономики.

Кроме того, применение механизма стимулирует граждан чаще использовать безналичные способы оплаты при совершении крупных сделок, что способствует укреплению финансовой дисциплины и повышению прозрачности деятельности строительных компаний.

В целом проект «ƏDV geri al» рассматривается как один из ключевых инструментов налоговых реформ в Азербайджане, направленных на формирование налоговой культуры, поддержку потребителей, расширение безналичного оборота.