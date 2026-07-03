IFC увеличила объем инвестиций в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций Международной финансовой корпорации (IFC) в экономику Азербайджана составил 1,726 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете "Прямые иностранные инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана и направленные в зарубежную экономику в первом квартале 2026 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 379 тысяч долларов США, или 28,1% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, данные показывают, что за отчетный период доля IFC в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Азербайджан, составила 0,1%.

Отметим, что в первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана достиг 1,720 миллиарда долларов США. Это на 201,2 миллиона долларов, или 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend директор департамента Международной финансовой корпорации по Европе Инес Роча заявила, что корпорация высоко ценит прочное партнерство с Азербайджаном, основанное на общем стремлении к развитию частного сектора и укреплению экономической устойчивости.

"В условиях, когда Азербайджан стремится диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора, частный сектор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, создании рабочих мест и повышении конкурентоспособности. В рамках стратегии партнёрства Группы Всемирного банка с Азербайджаном IFC сосредоточена на содействии созданию более конкурентной, инклюзивной и экологически устойчивой экономики. IFC поддерживает частные инвестиции в таких приоритетных сферах, как инфраструктура, доступ к энергии и устойчивость. Особое внимание уделяется "зеленому" финансированию, поддержке женщин-предпринимателей, а также расширению участия частного сектора в сельском хозяйстве, сфере водных ресурсов, транспорте и цифровой инфраструктуре", - сказала она.

По ее словам, переход Азербайджана к "зелёной" энергетике - это ключевой приоритет, и IFC готова поддерживать развитие сектора ВИЭ в стране: "Потенциал в этой области значителен - технический потенциал солнечной энергии оценивается в 23 ГВт, а оффшорной ветроэнергетики - в 157 ГВт. Развитие региональной инфраструктуры передачи энергии поможет Азербайджану использовать свои ресурсы и укрепить позиции глобального экспортёра "зелёной" энергии".

"По оценкам, переход на ВИЭ требует инвестиций в размере 44 миллиардов долларов до 2060 года (по данным отчёта Всемирного банка о климате и развитии). Чтобы наладить соответствие между потребностями сектора и финансовыми возможностями, IFC предлагает инвестиционные и консультационные услуги. Например, в прошлом году IFC предоставила финансирование в размере 20 миллионов долларов в нацвалюте Bank Respublika - одному из ведущих банков Азербайджана. Половина средств была направлена на проекты, реализуемые МСП и домохозяйствами с низким доходом", - сказала она.

По словам И.Роча, опираясь на импульс, данный COP29 в Баку, IFC по-прежнему привержена поддержке планов и приоритетов Азербайджана в этой сфере. Например, транспортный сектор, который составляет 22,6 процента от общего энергопотребления, представляет значительные возможности для декарбонизации. IFC приветствует инициативы правительства, такие как налоговые льготы для электромобилей и текущую модернизацию автобусного парка.

"По мере того как правительство разрабатывает необходимые нормативные, политические и институциональные рамки, IFC может помочь разблокировать решения частного сектора вдоль всей цепочки создания стоимости, способствуя устойчивым инвестициям, которые соответствуют целям Азербайджана. Работая вместе, мы можем помочь стране перейти к низкоуглеродной экономике, одновременно стимулируя экономический рост и повышая устойчивость", - сказала она.

И.Роча отметила, что IFC оказывает консультационные услуги, направленные на развитие устойчивого финансирования и практик корпоративного управления: "Мы также продвигаем финансирование на основе активов, позволяющее использовать движимое имущество (товарные запасы, оборудование и т.д.) в качестве залога. Совместно с Ассоциацией банков Азербайджана мы разрабатываем национальный инструмент активо-обеспеченного кредитования, который расширит доступ МСП к финансам".

Директор департамента отметила, что IFC поддерживает усилия Азербайджана по развитию цифрового банкинга и расширению финансовых услуг, особенно для сельских и удалённых районов. Международная финансовая корпорация приветствует запуск регулятивной "песочницы" Центральным банком, что позволит тестировать инновационные цифровые продукты в контролируемой среде.

По ее словам, на уровне частного сектора IFC предоставляет консультации для цифровой трансформации банков, внедряя передовые технологии и практики: "Это способствует модернизации сектора и расширяет доступ населения и бизнеса к финансовым инструментам в условиях цифровой экономики".

"Учитывая стратегическое расположение Азербайджана в Среднем коридоре, планы по расширению Бакинского морского порта, направленные на увеличение грузооборота, открывают важные возможности для укрепления региональной торговли.

Привлечение частного сектора может значительно повысить эффективность и устойчивость таких проектов. Чёткие модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) способствуют такому участию, обеспечивая баланс между государственным контролем и частной инициативой. IFC имеет богатый международный опыт в оказании инвестиционной и консультационной поддержки по проектам ГЧП, что поможет портам Азербайджана развиваться в соответствии с национальными приоритетами", - отметила она.