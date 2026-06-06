Назван объем транзакций по платежным картам UnionPay в Азербайджане за апрель

БАКУ /Trend/ - К концу апреля этого года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежным картам статистической единицы) в Азербайджане, составило 2,4 тысячи единиц, а объем транзакций - более 310 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с апрелем прошлого года количество транзакций по картам UnionPay увеличилось более чем на 2,3 тысячи или в 24 раза, а объем транзакций вырос на более чем 260 тысяч манатов или в 6,2 раза.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 2,2 тысячи единиц, а объем транзакций - более 200 тысяч манатов.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом.

Отметим, что 30 января 2026 года Центральный банк Азербайджана и платежная система UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве, который создает юридическую основу для взаимодействия между Центральным банком и UnionPay, укрепляет партнерские связи и способствует развитию совместной работы по эмиссии и обслуживанию карт UnionPay, интеграции систем кросс‑переводов, а также применению QR‑ и токен‑технологий.

Согласно информации, документ также предусматривает реализацию инициатив по развитию безналичных платежей, обеспечение держателей карт более стабильным, безопасным и удобным опытом использования, внедрение новых карточных продуктов и услуг, а также создание технической инфраструктуры и механизмов, способствующих переходу к безналичной экономике.