Выросла стоимость экспорта по железной дороге из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 2,213 млн тонн грузов на сумму 1,052 млрд долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении увеличился на 57,7 млн долларов США, или на 5,8%, а в объемном выражении — снизился на 123,3 тысячи тонн, или на 5,3%.

В отчетный период из Азербайджана железнодорожным транспортом было экспортировано около 763 тысяч тонн грузов на сумму 361 млн долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 117,9 млн долларов США (48,5%) в стоимостном выражении, но меньше на 17,2 тысячи тонн (2,2%) в объемном выражении.

В январе-апреле текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджан было импортировано 1,450 млн тонн грузов на сумму 690,7 млн долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года меньше на 60,2 млн долларов США (8%) в стоимостном выражении и на 106,2 тысячи тонн (6,8%) в объемном выражении.

Отметим, что в январе-апреле 2026 года в Азербайджане всеми видами транспортных средств было перевезено в общей сложности 18,720 млн тонн грузов на сумму 17,403 млрд долларов США. Это на 485,7 млн долларов США, или 2,9% больше в стоимостном выражении, и на 862,2 тысячи тонн, или 4,4% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В отчетный период из Азербайджана всеми видами транспорта было экспортировано в общей сложности 15,726 млн тонн грузов на сумму 11,879 млрд долларов США, что означает рост в годовом исчислении на 3,1 млрд долларов США, или 35,2% в стоимостном выражении, и снижение на 73,6 миллиона тонн, или 0,5% в объемном выражении.

В то же время в январе-апреле текущего года в Азербайджан всеми видами транспорта было импортировано в общей сложности 2,995 млн тонн грузов на сумму 5,525 млрд долларов США. Это на 2,6 млрд долларов США (32,1%) меньше в стоимостном выражении и на 788,6 тысячи тонн (20,8%) меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.