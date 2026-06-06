Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос

БАКУ/ Trend/ - В январе — апреле текущего года за счет видов страхования жизни в Азербайджане было собрано 371,534 миллиона манатов страховых премий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 33,5 миллиона манатов, или на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам страхования жизни увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,7 миллиона манатов, или на 39,6%, достигнув 207,021 миллиона манатов.

Таким образом, в январе — апреле текущего года на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке страхования жизни, клиентам было выплачено обратно 55,7 маната.

Отметим, что в январе — апреле текущего года через действующие в Азербайджане страховые компании было собрано страховых премий на сумму 610,216 миллиона манатов. Это на 21,7 миллиона манатов, или на 3,7% больше показателей соответствующего периода прошлого года.

Объем же страховых выплат за отчетный период составил 304,353 миллиона манатов. Согласно данным, это на 73 миллиона манатов, или на 31,6% больше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.