Узбекистан к 2030 году доведет долю ВИЭ в общей генерации до 54%

БАКУ /Trend/ - Узбекистан к 2030 году доведет долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре выработки электричества до 54 процентов, нарастив совокупную генерацию до 120 миллиардов киловатт-часов.
Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что за счет реализации масштабных инвестиционных проектов республика уже смогла расширить производство электроэнергии в полтора раза — с прежних 58 до нынешних 87 миллиардов киловатт-часов.
Важнейшим элементом долгосрочного технологического развития и диверсификации национального энергобаланса станет введение в эксплуатацию первой интегрированной атомной электростанции в Джизакской области. Президент Узбекистана напомнил, что накануне совместно с Президентом РФ Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принял участие в церемонии заливки «первого бетона» на строительной площадке АЭС.
«Для нас это проект долгосрочного развития, подготовки новой инженерной школы и освоения передовых технологий. Намерены совместно работать и в других сферах мирного применения атома – в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и науке», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Глава государства также добавил, что экономика Нового Узбекистана, увеличившаяся за 10 лет с 50 до 147 миллиардов долларов, продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста, что требует опережающего ввода новых генераций и инфраструктурных мощностей.