Узбекистан к 2030 году доведет долю ВИЭ в общей генерации до 54%

БАКУ /Trend/ - Узбекистан к 2030 году доведет долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре выработки электричества до 54 процентов, нарастив совокупную генерацию до 120 миллиардов киловатт-часов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

​Он отметил, что за счет реализации масштабных инвестиционных проектов республика уже смогла расширить производство электроэнергии в полтора раза — с прежних 58 до нынешних 87 миллиардов киловатт-часов.

​Важнейшим элементом долгосрочного технологического развития и диверсификации национального энергобаланса станет введение в эксплуатацию первой интегрированной атомной электростанции в Джизакской области. Президент Узбекистана напомнил, что накануне совместно с Президентом РФ Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принял участие в церемонии заливки «первого бетона» на строительной площадке АЭС.

​«Для нас это проект долгосрочного развития, подготовки новой инженерной школы и освоения передовых технологий. Намерены совместно работать и в других сферах мирного применения атома – в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и науке», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также добавил, что экономика Нового Узбекистана, увеличившаяся за 10 лет с 50 до 147 миллиардов долларов, продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста, что требует опережающего ввода новых генераций и инфраструктурных мощностей.