Железнодорожная линия Джульфа–Нахчыван может быть восстановлена - Божков

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) считает восстановление Нахчыванской железной дороги одним из важных проектов.

Об этом, как передает Trend, заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза Виктор Божков на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС–Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам.

По его словам, один из крупнейших инвестиционных проектов, которые Европейский союз в настоящее время рассматривает, — это восстановление железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

В. Божков отметил, что несколько недель назад вместе с экспертами был проведен осмотр железнодорожной линии Джульфа–Нахчыван. «В настоящее время на этом участке движение поездов со скоростью более 20 километров в час невозможно. Тем не менее единодушное заключение экспертов сводится к тому, что железнодорожная линия все еще пригодна для использования и может быть восстановлена при правильных инвестициях», — подчеркнул он.

Представитель ЕС сообщил, что в ходе осмотра были проверены также мосты, переходы и участки вдоль границы. По его словам, железнодорожная линия на некоторых участках проходит на очень близком расстоянии от реки Араз и границы.

«Этот проект является одним из проектов национального значения, и я считаю, что одной из ключевых инициатив, которая запомнится по сегодняшним презентациям, станет именно проект Нахчыванской железной дороги», — добавил В. Божков.

Он отметил, что при поддержке Европейского союза в Гяндже также реализуется ряд инвестиционных проектов.

Было сообщено, что один из этих проектов связан с управлением водными ресурсами, а другой — с модернизацией системы уличного освещения города.

«Создание современной и энергосберегающей системы уличного освещения для Гянджи имеет важное значение как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения энергоэффективности», — сказал он.