Россия заинтересована в присутствии своих компаний на освобождённых территориях Азербайджана - торгпред (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в присутствии своих компаний на освобождённых территориях Азербайджана.

Об этом сказал в четверг Trend торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов на полях гала-ужина «Сделано в России».

"Азербайджан является для России одним из стратегических торгово-экономических партнеров на Южном Кавказе. Для нас было знаковым событием, что недавно в Зангилане был подписан документ Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, в котором определены стратегические направления взаимодействия", - сказал А. Хакимов.

По его словам, одним из приоритетных направлений является присутствие российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана.

"У нас есть стратегические направления, которые мы намерены развивать в ближайшее время. Существует значительный потенциал для развития промышленности, сельского хозяйства и энергетики. Это подтверждает и недавняя выставка Caspian Oil & Gas, в которой приняли участие более 30 крупных российских компаний, представляющих газовую и электроэнергетическую отрасли", — отметил торговый представитель.