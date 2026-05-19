В Ашхабаде в скором времени может появится офис UN-Habitat - Ирфан Али

БАКУ/Trend/ - В Ашхабаде (Туркменистан) может в скором времени появится офис UN-Habitat.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Регионального офиса по Восточной Европе и Центральной Азии UN-Habitat Ирфан Али в ходе Восточноевропейского и Центральноазиатского форума в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"Сейчас наш офис охватывает 25 стран Восточной Европы, Южной Европы, Западных Балкан, Турции, России, стран Кавказа и Центральной Азии.

В настоящее время региональный офис базируется в Стамбуле вместе с другими агентствами ООН. У нас уже есть четыре страновые программы — в Киеве, в Украине, в Москве, в Косово и здесь, в Баку, в Азербайджане. Надеюсь, совсем скоро у нас появится проектный офис в Ашхабаде, в Туркменистане",- сказал он.

Али отметил, что наблюдается быстрая урбанизация в этом регионе, особенно в восточноевропейской его части.

"И, безусловно, все страны региона уязвимы к последствиям изменения климата, которые мы видим повсюду, а также к рискам стихийных бедствий. Мы помним, что произошло два года назад в Турции — разрушительное землетрясение. И многие страны региона также подвержены подобным рискам. Это побуждает нас активнее работать над укреплением устойчивости и делать эту тему приоритетной в нашем сотрудничестве в регионе",- сказал он.