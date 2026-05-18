Успехи Азербайджана связаны с интеллектом, приверженностью и преданностью Президента Ильхама Алиева своему народу и стране - Вучич

БАКУ /Trend/ - Когда я приезжаю в Баку, вижу большие изменения и прогресс, которого добились азербайджанский народ и Президент Ильхам Алиев для своей страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Сербии Александар Вучич, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, успехи Азербайджана связаны с интеллектом, приверженностью и преданностью Президента Ильхама Алиева своему народу и стране.

Александар Вучич отметил, что Баку стал одним из лучших городов мира. По его словам, Баку является примером города, который сочетает традиции и инновации, показывая возможности устойчивого городского планирования и инклюзивного управления.

