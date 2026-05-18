ЗАО АЖД прокомментировало вопрос возобновления работы поезда Баку–Тбилиси–Баку

БАКУ /Trend/ - Ведутся обсуждения по поводу возобновления работы пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом Trend сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно информации, в связи с возобновлением работы пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку со стороны АЖД в рабочем порядке ведутся обсуждения с "Грузинской железной дорогой" по техническим и организационным вопросам.

Отметим, что движение пассажирского поезда Баку–Тбилиси–Баку было приостановлено в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и особым карантинным режимом.