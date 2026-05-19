В рамках WUF13 на выставке Urban Expo открылся павильон Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на выставке Urban Expo открылся павильон Азербайджана.

Как сообщает Trend, павильон Азербайджана, являющийся крупнейшим национальным павильоном выставки, занимает площадь 1500 квадратных метров и демонстрирует современные подходы страны к градостроительству и устойчивому развитию.

Павильон создан с учётом элементов архитектурной концепции Центра Гейдара Алиева, разработанного всемирно известным архитектором Захой Хадид.

В галерейном пространстве павильона представлены градостроительные проекты Азербайджана, богатое культурное наследие Ичеришехер, экологические инициативы, туристический потенциал и архитектурные образцы страны.

Также в павильоне демонстрируются проекты восстановления и современного градостроительства, реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, проекты «умного города» и «умного села» на освобождённых территориях, а также работы по превращению региона в зону зелёной энергетики.

В павильоне Азербайджана функционируют зоны для официальных встреч и обмена мнениями, пространства для презентаций и конференций, интерактивные зоны на основе виртуальной реальности, кино- и туристические уголки, различные мастер-классы, а также специальные зоны, посвящённые азербайджанской культуре и национальной кухне.

В программу мероприятий павильона в ходе WUF13 входят сессии и диалоги высокого уровня по таким темам, как «Генеральный план Баку до 2040 года», цифровая трансформация энергетических систем, миграция и городское управление, а также урбанизация и климатическая повестка.

Отмечается, что на выставке Urban Expo, являющейся одной из ключевых площадок WUF13, различные страны, города, международные организации и компании представляют свой передовой опыт и подходы к развитию городов.

Информацию о мероприятиях в павильоне Азербайджана можно получить по следующей ссылке:

