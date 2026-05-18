Сегодня в Кении реализуется крупнейшая жилищная программа на континенте — Уильям Самои Руто

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Кении реализуется крупнейшая жилищная программа на африканском континенте.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Кения Уильям Самои Руто на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что этот форум имеет чрезвычайно важное значение, потому что практически в каждой стране существует жилищная проблема.

«Сегодня мы собрались здесь, в этой великолепной стране, в городе Баку, на 13-м Всемирном форуме городов, и я хочу выразить благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанный нам приём и гостеприимство», .- сказал Уильям Самои Руто.

По его словам, статистические данные дают основание утверждать, что 3 миллиарда человек живут в неудовлетворительных жилищных условиях, 1 миллиард человек - в трущобах, а 300 миллионов человек не имеют жилья. "Это не просто статистика, не просто цифры. Это люди. Это семьи. Это дети. Именно поэтому данная встреча, проводимая в этом великолепном городе с богатой историей, имеет важное значение», - сказал Президент Кении.

Уильям Самои Руто подчеркнул, что в 25-й статье Всеобщей декларации прав человека установлено право на жильё. Однако, поскольку сегодня в мире существует серьёзная жилищная проблема, то право, закреплённое в 25-й статье Декларации прав человека, фактически нарушено, считает он.

«В Кении насчитывается 1100 неофициальных населённых пунктов. Там живут 7 миллионов человек. Мы решили, что такая ситуация не может продолжаться и дальше, поэтому превратили жилищную программу в один из основных столпов нашей программы развития. Мы предприняли шаги по трём направлениям. Первое: самым большим препятствием для строительства жилья была доступность земли. Второе - это строительные расходы и третье - вопрос финансирования жилья», - сказал он.

Президент Кении отметил, что в его стране за последние три года построено 273 тысячи единиц жилья, 8 тысячам семей вручены ключи от домов: «До конца этого года ещё 55 тысячам семей будут вручены ключи от жилья. В настоящее время у нас есть портфель проектов на 700 тысяч единиц жилья. Могу с уверенностью сказать, что сегодня в Кении реализуется крупнейшая жилищная программа на африканском континенте».