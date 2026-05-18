В Гяндже пройдет творческий вечер народной артистки Айгюн Самедзаде "С любимыми песнями"

Культура Материалы 18 мая 2026 16:30 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, 25 мая в 19:00, пройдет творческий вечер народной артистки Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде под названием "С любимыми песнями" (Sevimli mahnılarla), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе прозвучат самые известные и полюбившиеся публике произведения и хиты композитора. Организаторы обещают зрителям незабываемый вечер, наполненный яркими эмоциями и красивой музыкой.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии, а также онлайн на сайте iTicket.az.

Контактные телефоны: +994 22 266 00 62, +994 50 299 00 80, +994 50 863 98 89

