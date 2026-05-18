Президент Узбекистана предложил учредить Международную премию UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить Международную премию UN-Habitat «Зелёный город».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом он сказал, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"В условиях глобального изменения климата всё более актуальным становится принятие общих принципов и стандартов для создания "зелёных" городов. Для стимулирования развития городов в гармонии с природой я предлагаю учредить Международную премию UN-Habitat "Зелёный город", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также отметил, что растущий уровень урбанизации ещё больше усиливает роль традиционных структур местного самоуправления в городах.

"В этой связи я предлагаю провести 15-ю сессию Всемирного форума городов в Новом Ташкенте в 2030 году, основной темой которой станет роль местных сообществ в устойчивом развитии городов", - сказал Президент.