Ассамблеи WUF13 задали высокую планку для глобальной городской повестки - Анна Соаве

БАКУ/Trend/ - Ассамблеи 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) задали высокую планку для глобальной городской повестки.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила руководитель представительства Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве в ходе совместного закрытия ассамблей в рамках WUF13.

"Вчерашние ассамблеи стали кульминацией месяцев интенсивных разговоров, обсуждений и консультаций между группами заинтересованных сторон. Мы должны отдать им должное. Настоятельно призываю как группы заинтересованных сторон, так и UN-Habitat сохранять этот импульс, чтобы перейти от результатов к действиям. Ассамблеи задали очень высокую планку для всех нас", - сказала она.

Соаве призвала все группы — женщин, детей и молодежь, бизнес и частный сектор, Всемирную ассамблею местных и региональных властей, общественные и гражданские организации — посещать мероприятия, соответствующие темам, которые прозвучали вчера и сегодня утром в выступлениях.