Новые жилищные системы нуждаются в укреплении и стабилизации - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Существующие жилищные системы не работают для всех, а новые системы все ещt нуждаются в укреплении и стабилизации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Мы все понимаем важность жилья для решения задач, связанных с Целями устойчивого развития: здравоохранением, образованием, занятостью и доступом к воде. Мы также понимаем, что жилье имеет критическое значение для развития городов. Города, обеспечивающие доступное, качественное и удобно расположенное жилье, становятся более продуктивными, конкурентоспособными и инклюзивными, а также обладают более устойчивой доходной базой", - сказала она.

Россбах отметила, что, несмотря на то, что прошло уже десять лет с момента принятия Новой городской повестки, поставившей жилье в центр внимания, и пятьдесят лет со дня создания UN-Habitat, где вопрос жилья также был одним из ключевых, проблема доступа к жилью по-прежнему остается острой.

"Речь идет не просто о дефиците - проблема затрагивает каждого третьего человека в мире. Именно поэтому это глобальный кризис. Это действительно системный сбой. Существующие жилищные системы не работают для всех, а новые системы все еще нуждаются в укреплении и стабилизации.

Доступность жилья - главный общий знаменатель этой проблемы. То, что раньше считалось структурной проблемой Глобального Юга, сегодня затрагивает и города, и жителей Глобального Севера", - подчеркнула она.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. В форуме принимают участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.