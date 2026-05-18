Болгарская делегация высоко оценила организацию WUF13 в Баку

БАКУ/Trend/ - Представители болгарских муниципалитетов удовлетворены участием в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и высоко оценивают уровень его организации.

Об этом в интервью Trend заявила мэр болгарского города Крумовград Себихан Мехмед в рамках WUF13.

Она отметила, что основная цель визита - это изучение опыта различных городов и обмен лучшими практиками для возможного применения в работе местных органов власти.

"Участие болгарской стороны проходит в рамках объединения муниципальных образований страны и не предполагает политических переговоров или подписания официальных соглашений высокого уровня", - сказала она.

При этом С.Мехмед подчеркнула важность развития сотрудничества между странами и городами, а также укрепления дружественных связей и взаимопонимания на местном и международном уровнях.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.