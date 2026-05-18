Саудовская Аравия рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере урбанистики - министр

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере урбанистики.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам Министр муниципальных и жилищных вопросов Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль Хогайл в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, гостеприимство Азербайджана отражает характер народа страны.

Аль Хогайл отметил, что "Видение Азербайджан-2030" и "Видение Саудовская Аравия-2030" имеют схожие цели и ориентированы на повышение качества жизни граждан.

Он подчеркнул, что увидел в Баку и других регионах Азербайджана значительное развитие городской инфраструктуры и "зеленых" зон.

"Когда мы увидели "зеленый" Баку, развитие и модернизацию городов в большинстве регионов Азербайджана, это напомнило процессы, происходящие в Саудовской Аравии", - сказал министр.

По его словам, между двумя странами существует большое сходство подходов к устойчивому городскому развитию и модернизации инфраструктуры.

Он также отметил внимание руководства Азербайджана к вопросам качества жизни, градостроительства и благоустройства.

Аль Хогайл выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами, включая взаимодействие частного сектора.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем между саудовскими и азербайджанскими компаниями будет заключено множество соглашений", - подчеркнул он.