Президент Ильхам Алиев: Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик

Политика Материалы 18 мая 2026 13:29 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Выступая на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Президент Ильхам Алиев, в частности, рассказал о древних памятниках Азербайджана.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик. Габала, Шеки были столицами и входили в число центров Кавказской Албании. Здесь много исторических памятников. Церковь, расположенная в шекинском селе Киш, пожалуй, является одной из старейших в мире. Талант наших предков проявился и в селе Лагич, во времена основания которого — пятнадцать веков назад – были построены функционирующие по сей день канализационная и водопроводная системы».

