Мехико приглашает всех участников WUF13 на следующий Всемирный форум городов - мэр

БАКУ/Trend/ - Мехико приглашает всех участников 13-й сессии Всемирного форума городов на следующий форум.

Как сообщает Trend, мэр Мехико Клара Бругада в рамках WUF13 рассказала о концепции города и пригласила участников посетить следующий форум, который пройдет в столице Мексики.

Выступя на открытии павиллиона Мехико, она заявила, что будущий WUF объединит историческое наследие и современные городские преобразования столицы.

"Мы приглашаем всех на следующий Всемирный форум городов, который состоится в Мехико. Мы хотим соединить древние корни и историю с тем, что сегодня представляет собой Мехико - динамичный мегаполис с коренными народами, проектами устойчивого развития и преобразования общественного пространства", - отметила она.

Отдельно она представила проект «Utopías», который реализуется в городе.

"Это комплексные проекты, признанные на международном уровне. UN-Habitat признала их как инициативы с высоким воздействием в борьбе с неравенством", - добавила мэр.