WUF13 предоставляет возможность усилить действия по жилищному кризису - Анналена Бербок

БАКУ/Trend/- 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) предоставляет возможность усилить действия по жилищному кризису.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок в своем послании на церемонии открытия WUF13 в Баку.

"Доступное, безопасное и достойное жилье является основным правом человека. Это основа достоинства, здоровья, безопасности и возможностей. Однако сегодня эта основа остается недоступной для слишком многих людей: более 1,1 миллиарда человек по-прежнему живут в неформальных поселениях или трущобах, и более 300 миллионов человек - бездомные", - сказала она.

Бербок отметила, что последствия выходят далеко за пределы самого жилья.

"Без безопасного жилья ухудшается здоровье, нарушается образование, усиливается небезопасность, закрепляется неравенство, и общины становятся более уязвимыми к климатическим потрясениям и катастрофам. Поэтому 13-я сессия Всемирного форума городов проходит в важный момент. Она предоставляет возможность усилить действия по жилищному кризису, одновременно связывая эту работу с более широкой задачей устойчивой урбанизации",- сказала она.

По ее словам, у кризиса такого масштаба нет простых решений. Строительство большего количества домов необходимо, но этого одного недостаточно. Требуется системный подход, который объединяет жилье с инфраструктурой, базовыми услугами, климатической устойчивостью, финансированием и инклюзивным планированием.

"Такой подход также зависит от широкого участия, поскольку устойчивое городское развитие не может быть обеспечено только правительствами. Оно требует участия местных органов власти, сообществ, гражданского общества, частного сектора и экспертов, а также самих жителей, чтобы они помогали формировать города, в которых живут. Действительно, людей следует рассматривать не только как бенефициаров развития, но и как активных участников этого процесса.

В этой связи новая городская повестка остается нашей общей дорожной картой. Ее акцент на инклюзивных, безопасных, устойчивых и экологичных городах так же актуален сегодня, как и 10 лет назад, когда она была принята. Эта годовщина дает возможность оценить, где был достигнут прогресс, где сохраняются пробелы и как можно ускорить реализацию. В июле Генеральная Ассамблея проведет двухдневную встречу высокого уровня для промежуточного обзора новой городской повестки" ,- сказала Бербок.

По ее словам, эта встреча предоставит возможность обновить политические обязательства и усилить реализацию.

"Надеюсь, что обсуждения на 13-й сессии Всемирного форума городов будут содержательными, инклюзивными и практичными и помогут в подготовке переговоров по политической декларации в Нью-Йорке. Желаю успешного форума и с нетерпением жду встречи с многими из вас в Нью-Йорке в июле", - заключила она.