Президент Ильхам Алиев: Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования

18 мая 2026 13:21 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - С 2022 года мы организовали в Азербайджане три национальных градостроительных форума в сотрудничестве с UN-Habitat. Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы в очередной раз демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования», – подчеркнул глава государства.

