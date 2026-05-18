Президент Ильхам Алиев: Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования

БАКУ/ Trend/ - С 2022 года мы организовали в Азербайджане три национальных градостроительных форума в сотрудничестве с UN-Habitat. Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы в очередной раз демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования», – подчеркнул глава государства.